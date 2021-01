Quest’oggi OnePlus fa un bellissimo regalo di inizio anno alla community aprendo il programma di open beta di Android 11 per OnePlus Nord. Infatti, com’è possibile notare dal post sul forum ufficiale, l’azienda è finalmente pronta a mostrare le novità di Android 11 per il medio gamma.

OxygenOS 11 in Open Beta su OnePlus Nord

La Open Beta 1 di OxygenOS 11 per OnePlus Nord è indicata per tutti gli utenti che hanno intenzione di provare l’ultima major release di Android su uno dei migliori smartphone Android di fascia media del 2020. Come viene indicato nel post, però, la Open Beta 1 presenta alcuni bug, lag e altri problemi che non la rendono adatta a chi utilizza lo smartphone come dispositivo principale.

Scopriamo quali sono alcune delle novità disponibili nella build:

Android 11;

nuova e migliorata UI;

ottimizzazioni circa la stabilità di alcune applicazioni di terze parti;

disponibilità di 10 nuovi stili per l’orologio;

aggiunto il toggle rapido per attivare la modalità scura;

aggiunto il widget per il meteo con animazione;

l’applicazione Galleria dispone della funzione “Storie” per mostrare automaticamente gli scatti e i video raccolti durante la settimana;

ottimizzazioni sulla velocità di avvio dell’applicazione Galleria e dell’anteprima delle foto salvate.

Link download OnePlus Nord ad OxygenOS 11 Open Beta 1

L’aggiornamento di OxygenOS 11 con Android 11 per OnePlus Nord è disponibile come pacchetto .zip da scaricare e installare manualmente. Per installare la build dell’OS è necessario scaricare la ROM nello storage interno dello smartphone, andare in Impostazioni > Sistema > Aggiornamenti di sistema > tap in alto a destra > seleziona il package scaricato. Nel caso in cui i bug dell’OS dovessero essere troppo limitanti, potete tornare alla versione stable di OxygenOS cliccando questo link.

Scarica OxygenOS 11 Open Beta 1 per OnePlus Nord