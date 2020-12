Manu Kumar Jain, VP di Xiaomi, ha pubblicato oggi un video che preannuncia il prossimo smartphone che si aggiungerà alla folta gamma Xiaomi Mi 10. Il nuovo flagship dell’azienda è Xiaomi Mi 10i ed è uno smartphone progettato per l’India che utilizza un nuovissimo sensore per fotocamera da 108 MP, come si è visto nei numerosi teaser che sono emersi recentemente.

Xiaomi Mi 10i utilizzerà lo Snapdragon 750G e un nuovissimo sensore da 108 MP

Xiaomi Mi 10i adotta una fotocamera quadrupla ed è accompagnato dagli slogan “Fotocamera AI da 108 MP” e “Costruito per il 5G”. Xiaomi è stata la prima a utilizzare il sensore ISOCELL HMX da 108 MP, ma il manager parla di un nuovo sensore che potrebbe dunque essere l’ISOCELL HM2 che Samsung ha presentato a settembre.

Lo smartphone Xiaomi Mi 10i 5G utilizzerà il SoC Snapdragon 750G che ha debuttato con Mi 10T Lite, tuttavia il prossimo flagship non sarebbe basato sull’hardware di quest’ultimo, ma piuttosto su quello della versione 5G di Redmi Note 9 Pro.

In questo caso Mi 10i 5G adotterebbe un display LCD IPS da 6,67 pollici con HDR10 e frequenza di aggiornamento di 120 Hz e offrirebbe una batteria da 4.820 mAh con ricarica rapida cablata da 33 W, oltre a qualche modifica per il mercato indiano.

Infine, Amazon India sarà il partner di lancio esclusivo per Mi 10i 5G e ha già predisposto una pagina di destinazione dettagliata per il top di gamma che tuttavia dovrebbe essere disponibile anche su Mi.com e negozi fisici. L’annuncio ufficiale di Xiaomi Mi 10i 5G è programmato per il 5 gennaio prossimo, ma al momento non abbiamo informazioni in merito a una possibile commercializzazione in altri mercati.