Google Assistant è senza ombra di dubbio uno degli assistenti vocali più completi e versatili presenti sul panorama mobile. Il team di sviluppo di Google, infatti, è costantemente impegnato all’implementazione di novità che riguardano sia il design che le feature attivabili semplicemente tramite i comandi vocali.

Un piccolo trick davvero utile

Sapevate, però, che Google Assistant è in grado di avviare chiamate contestualmente all’applicazione che si sta utilizzando? Se, infatti, siete impegnati in una chiamata su Google Duo o su WhatsApp e chiede a Google Assistant di chiamare un contatto salvato in rubrica, l’assistente vocale avvia immediatamente una chiamata (non telefonica) in una delle due applicazioni sopracitate.

Entrando nel dettaglio, se siete già all’interno di Google Duo e chiedete all’assistente di far partire una chiamata, essa partirà come video chiamata; di contro, invece, se siete già all’interno di WhatsApp e ordinate a Google Assistant di chiamare un contatto, ecco partire una chiamata audio.

Si tratta senza ombra di dubbio di una delle tante piccole feature che offre Google Assistant e che spesso non vengono nemmeno pubblicizzate dalla compagnia, ma che certamente rendono più semplice l’utilizzo del proprio smartphone Android o, come in questo caso, avviare rapidamente una chiamata vocale o video con la propria voce.