Per il lancio della serie OnePlus 9 ci sarà probabilmente da attendere sino a marzo ma ciò non vuol dire che la nuova generazione top di gamma di OnePlus non riesca a ritagliarsi un proprio spazio in Rete tra indiscrezioni ed anticipazioni varie.

E così, nelle scorse ore Mishaal Rahman ha pubblicato su Twitter alcune foto di quello che dovrebbe essere un prototipo di OnePlus 9 5G (il condizionale è d’obbligo, non essendovi garanzie di attendibilità).

Il presunto design di OnePlus 9 5G

In particolare, le immagini in questione provengono da un venditore su eBay e riguardano un’asta che si è conclusa ieri.

Ecco le foto di cui vi stiamo parlando:

Stando a tali immagini, il prossimo smartphone di punta di OnePlus dovrebbe poter contare su un ampio display con cornici ridotte al minimo e, sulla parte posteriore, su una tripla fotocamera posizionata nell’angolo in alto a sinistra (con allineamento verticale).

Oltre al presunto design di OnePlus 9 5G, queste foto ci svelano alcune delle sue caratteristiche tecniche e una riguarda il comparto fotografico posteriore, nel quale è presente la scritta “Ultrashot” (potrebbe riferirsi a qualche funzionalità relativa alla capacità di zoom).

Tra le altre caratteristiche del device dovremmo trovare 8 GB di RAM, 128 GB di memoria integrata, e l’interfaccia personalizzata OxygenOS basata su Android 11.

Ricordiamo che, stando a quanto è emerso sino a questo momento, la serie OnePlus 9 potrebbe vantare tre modelli (alla versione base dovrebbero affiancarsi una variante Pro e una Lite) e dovrebbe fare affidamento sulla potenza di calcolo garantita dal processore Qualcomm Snapdragon 888 (salvo che per la versione Lite, che si dovrà “accontentare” della CPU Qualcomm Snapdragon 865).

Sarà interessante, inoltre, scoprire se la tanto chiacchierata collaborazione con Leica sarà in grado di mettere a disposizione degli utenti un comparto fotografico capace di competere con quello dei principali smartphone della concorrenza.

