Il comparto fotografico ormai da qualche anno rappresenta uno degli aspetti più importanti per tanti utenti nella scelta di un nuovo smartphone ed anche il team di OnePlus è consapevole del ruolo fondamentale che gioca nell’eventuale successo di un telefono: non c’è da stupirsi, pertanto, se per la serie OnePlus 9 vi potrebbe essere una collaborazione con un celebre brand come Leica.

Capita di frequente, infatti, che per migliorare il comparto fotografico dei propri smartphone i produttori di telefonia stringano delle collaborazioni con aziende specializzate nel settore della fotografia e Leica, già partner di lungo corso di Huawei, sarebbe stata scelta da OnePlus per la sua prossima serie di smartphone di punta.

OnePlus 9 potrebbe sfruttare la tecnologia di Leica

Ne è convinto il popolare leaker RODENT950, che con un messaggio su Twitter ha confermato una partnership tra OnePlus e Leica, ricordando anche le altre più importanti collaborazioni nel settore della telefonia (ossia Huawei – Leica, Nokia – Zeiss e Vivo – Zeiss).

Nel caso in cui OnePlus stesse effettivamente collaborando con Leica per la serie OnePlus 9, dai nuovi smartphone del produttore cinese sarebbe lecito attendersi un significativo miglioramento in ambito fotografico, tanto che non sarebbe così fuori luogo ipotizzare un avvicinamento a Huawei Mate 40 o Xiaomi Mi 10 Ultra nella classifica di DxOMark.

Nei giorni scorsi il CEO di OnePlus, Pete Lau, nel corso di un’intervista rilasciata a Input Mag ha rivelato che il produttore cinese è al lavoro per migliorare le prestazioni della fotocamera dei suoi telefoni “con una maggiore attenzione su software e hardware”, aggiungendo che di tali miglioramenti non beneficerà soltanto la serie top di gamma ma anche i device della famiglia Nord.

A questo punto resta da capire se tutti i modelli della nuova serie di punta del produttore cinese o quali tra essi potranno contare sulla tecnologia di Leica.

