Secondo le ultime indiscrezioni, la gamma OnePlus 9 offrirà tre modelli al lancio: OnePlus 9, OnePlus 9 Pro e OnePlus 9 Lite. OnePlus 9 e 9 Pro integreranno il potente SoC Snapdragon 888, mentre OnePlus 9 Lite sarà alimentato dallo Snapdragon 865.

OnePlus 9 Lite dovrebbe essere molto simile a OnePlus 8T

Guardando al passato dell’azienda, è molto probabile che OnePlus 9 Lite adotterà un hardware molto simile a quello di OnePlus 8T in copertina, a partire dallo Snapdragon 865, passando per il display AMOLED a 90 o 120 Hz, fino a una ricarica rapida da 65 W.

Seguendo la filosofia di OnePlus, possiamo aspettarci che OnePlus 9 Lite riutilizzerà il comparto fotografico di OnePlus 8T, ma la società potrebbe optare per un retro in plastica e un design più tradizionale.

OnePlus 9 Lite potrebbe costare circa 600 dollari

Con Samsung Galaxy S20 Fan Edition e Google Pixel 5 come concorrenti diretti, OnePlus ha bisogno di un’offerta senza compromessi per competere sul mercato con Samsung e Google, pertanto l’azienda potrebbe lanciare OnePlus 9 Lite a un prezzo vicino ai 600 dollari.

Da qui la scelta di optare per lo Snapdragon 865 lanciato circa un anno fa, ma ancora in grado di offrire prestazioni vigorose che dovrebbero reggere per molti anni a venire. L’adozione di questo chipset consentirebbe a OnePlus di risparmiare sul costo del dispositivo senza sacrificarne le prestazioni.

Il lancio ufficiale della serie OnePlus 9 è previsto nel primo trimestre del 2021, quindi dovrebbero emergere molti più dettagli a breve.

