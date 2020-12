È proprio il caso di dirlo: Samsung, quest’oggi, anticipa il Natale di un giorno con un regalo davvero succoso per i tanti utenti italiani che posseggono Samsung Galaxy S20 Fan Edition, Samsung Galaxy Note 20 e Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G. Infatti, in queste ore, i sopracitati smartphone stanno iniziando a ricevere l’aggiornamento ad Android 11 con la One UI 3.0.

Novità aggiornamento Android 11 Samsung Galaxy S20 Fan Edition

Nel caso specifico, il modello Samsung Galaxy S20 Fan Edition presente in redazione ha ricevuto l’update da poco più di 2 GB che porta lo smartphone ad abbracciare le tante novità di Android 11 e della One UI 3.0. Com’è possibile notare dalle immagini in galleria, l’update del sistema operativo è accompagnato anche dalla presenza delle patch di sicurezza di dicembre 2020.

Per scoprire tutte le migliorie a cui ha lavorato il team di sviluppo di Samsung, vi consigliamo di guardare il nostro approfondimento video presente in calce alla news.

Come aggiornare Samsung Galaxy S20 Fan Edition

L’aggiornamento ad Android 11 con la One UI 3.0 per Samsung Galaxy S20 Fan Edition può essere scaricato tramite il percorso Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa. Lo stesso è valido anche per Samsung Galaxy Note 20 e Galaxy Note 20 Ultra, gli altri top di gamma che stanno ricevendo l’update in queste ore.

Potrebbe interessarti anche: recensione Samsung Galaxy S20 Fan Edition