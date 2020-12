Dopo aver svelato Reno5 e Reno5 Pro all’inizio di questo mese, OPPO ha appena presentato Reno5 Pro+ che probabilmente sarà l’ammiraglia della gamma.

OPPO Reno5 Pro+ include l’interfaccia ColorOS 11 basata su Android 11 e presenta una struttura in alluminio e vetro di alta qualità.

Specifiche di OPPO Reno5 Pro+

Lo smartphone OPPO Reno5 Pro+ offre un display AMOLED da 6,55 pollici 20:9 con risoluzione 1080 x 2400 pixel che supporta una frequenza di aggiornamento fino a 90 Hz e una frequenza di campionamento tattile a 180 Hz.

Lo schermo del dispositivo può arrivare a ben 1.100 nit di luminosità, anche se non sappiamo se la misurazione è stata effettuata su una piccola porzione centrale del display o sull’intero pannello.

Previous Next Fullscreen

Sotto il cofano è presente il SoC Qualcomm Snapdragon 865 supportato da 8 GB di RAM e 128 GB di storage, oppure da 12 GB di RAM e 256 GB di memoria di archiviazione UFS 3.1 non espandibile tramite schede microSD.

Il comparto fotografico di OPPO Reno5 Pro+ impiega il nuovissimo sensore Sony IMX766 da 50 MP (dimensioni 1/1,56″, f/1.8 e OIS) e un teleobiettivo da 13 MP con apertura f/2.4, tuttavia non ci informazioni sullo zoom, che potrebbe essere 3x.

Sul lato posteriore sono inoltre presenti un obiettivo ultra-wide da 16 MP f/2.2 e un sensore macro da 2 MP f/2.4, mentre la fotocamera anteriore è da 32 MP, f/2.4.

L’alimentazione è fornita dalla batteria da 4.500 mAh con ricarica SuperVOOC 2.0 da 65 W di OPPO, inoltre c’è il supporto per la ricarica cablata inversa.

Altre caratteristiche apprezzabili includono altoparlanti stereo con sintonizzazione Dolby Atmos, un sensore di spettro di colori e un lettore di impronte digitali sotto il display.

Disponibilità e prezzi di OPPO Reno5 Pro+

OPPO Reno5 Pro+ sarà disponibile nelle due opzioni di colore Nero e Blu e in una versione in edizione limitata progettata in collaborazione con Joshua Videse. La variante da 8 GB con 128 GB di archiviazione costerà 3.999 yuan (circa 502 euro), mentre la versione da 12 GB e 256 GB di storage costerà 4.499 yuan (circa 565 euro).

OPPO Reno5 Pro+ sarà disponibile inizialmente in Cina con i preordini che inizieranno il 18 gennaio, mentre le vendite effettive partiranno il 22 gennaio.

Da non perdere: Migliori smartphone OPPO la classifica di dicembre 2020