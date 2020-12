Prima dell’arrivo della MIUI 13, la prossima major release della personalizzazione Android di Xiaomi, il colosso cinese rilascerà la versione MIUI 12.5. Come avevamo visto qualche giorno fa circa l’inizio del rilascio dell’update, il team di sviluppo di Xiaomi aveva parlato della fine di quest’anno.

La prima beta arriverà a gennaio

In queste ore, però, alcune nuove informazioni ci danno la possibilità di scoprire quella che dovrebbe essere la roadmap circa l’inizio del programma beta e dell’arrivo effettivo della nuova versione. Secondo quanto dichiarato, sembra che la versione stable della MIUI 12.5 dovrebbe arrivare in Cina non prima del mese di febbraio 2021, mentre la prima beta a gennaio. Inoltre, stando alle informazioni condivise in rete, sembra che al momento non ci siano piani circa l’apertura di una fase di beta chiusa, almeno entro la fine di quest’anno.

Il cambio di timing rispetto a quanto dichiarato ufficialmente da Xiaomi potrebbe dipendere dalle giornate di vacanza in Cina, evento che avrebbe fatto slittare l’inizio dei lavori di qualche settimana. Ad oggi, purtroppo, non abbiamo informazioni circa le novità che saranno integrate all’interno della versione 12.5 della MIUI: valutando le precedenti versioni, 11.5, 10.5 e 9.5, non ci dovrebbero essere grandissimi cambiamenti.

È probabile che l’azienda svelerà qualche ulteriore informazione durante il lancio di Xiaomi Mi 11 che, lo ricordiamo, verrà presentato il 28 dicembre.