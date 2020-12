Mentre gli utenti Xiaomi già pregustano la nuova MIUI 13, l’azienda cinese ha deciso che ci sarà un altro aggiornamento intermedio prima del rilascio della nuova MIUI; parliamo della già discussa versione MIUI 12.5, e delle tempistiche del suo rilascio.

La nuova MIUI 12.5 in arrivo entro l’anno

Jin Fan, capo del dipartimento software di Xiaomi, ha infatti annunciato come l’aggiornamento a MIUI 12.5 sia ormai alle porte, e che la nuova versione della MIUI arriverà per i dispositivi Xiaomi entro la fine dell’anno.

Non mancano molti giorni alla fine del 2020, pertanto sembra si tratti davvero di una breve attesa prima di vedere arrivare questo nuovo update via OTA.

Aggiornamento che, sebbene non sia al livello di quanto possiamo attenderci da MIUI 13, sarà ricco di novità: in particolare, sono attese modifiche all’interfaccia grafica (schermata quando si preme il pulsante di accensione, controllo del volume, applicazioni aperte e notifiche. impostazioni della fotocamera), miglioramenti vari alle animazioni (avvio, apertura cartelle e app), gestione della posizione utente approssimativa per una maggiore sicurezza e, ma non solo, una nuova funzione per convertire rapidamente le foto in PDF direttamente nella Galleria.

Non resta che attendere quindi ancora qualche giorno per l’arrivo della nuova MIUI 12.5.