In queste ultime settimana il team di Google Assistant sta lavorando ad un numero davvero cospicuo di novità, come ad esempio l’arrivo della modalità Driving Mode oppure la disponibilità di un design completamente rinnovato per le routine.

Tanti consigli su come utilizzare Assistant

In queste ore, com’è possibile notare dalle immagini sottostanti, diversi utenti stanno notando la maggiore disponibilità del pannello “Updates for you” all’interno di Google Assistant. Evidenziato da una piccola icona a forma di lampadina inserita nell’angolo in alto a destra (di fianco l’icona del proprio account Google) del pannello principale della sezione Snapshot, Updates for you contiene una serie di consigli rapidi ed esempi su come utilizzare Google Assistant nel migliore dei modi.

È infatti possibile scoprire come impostare rapidamente una sveglia o un timer, effettuare una chiamata, farsi guidare verso una destinazione con Google Maps tramite la propria voce e molto altro. Insomma, sembra che lo scopo principale di Updates for you ruoti attorno alla volontà di Google di “insegnare” agli utenti come utilizzare meglio Google Assistant e l’infinita disponibilità di comandi rapidi e azioni che l’assistente digitale riconosce.

Non è ancora chiaro se la disponibilità del nuovo pannello sia correlata alla presenza di una versione specifica di Google Assistant, ma in ogni caso vi consigliamo di scaricare l’ultima versione disponibile tramite il badge del Play Store sottostante.