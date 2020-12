Mancano ormai poche settimane alla presentazione dei nuovi top di gamma a marchio Samsung, i Galaxy S21. Ancora una volta il più completo sarà accompagnato dal suffisso Ultra, che sarà lanciato insieme a Samsung Galaxy S21 e Samsung Galaxy S21+ tra gennaio e febbraio 2021, con alcune fonti che si sbilanciano addirittura sulla data del 14 gennaio.

Sulla prossima famiglia di top di gamma coreani, comunque, le informazioni sono parecchie, e ciò significa che la presentazione non è molto distante. Roland Quandt, una delle voci più attendibili sul web, si è sbilanciato su Samsung Galaxy S21 Ultra, pubblicando quelle che potrebbero a tutti gli effetti essere le immagini stampa distribuite durante l’evento di presentazione.

Da queste non si evince la presenza della S Pen anticipata in precedenza e ribadita adesso dallo stesso Quandt, ma diversi altri elementi emergono in modo chiaro. Come l’addio al display curvo ai bordi in favore di una superficie piatta, certamente meno d’effetto ma anche più pratica. E se la vista frontale, curvatura a parte, non riserva particolari sorprese, a farlo è quella posteriore tramite un modulo fotocamere inedito in più parti.

Samsung lo ha ridisegnato rispetto al recente passato, e sebbene potrà non piacere a tutti non c’è dubbio che dirà qualcosa che non era stato ancora detto. Al flash LED e alle quattro fotocamere – grandangolare da 108 megapixel, ultra grandangolare e due teleobiettivi di cui uno periscopico con un notevole livello di zoom – Samsung Galaxy S21 Ultra affiancherà un elemento ulteriore, cioè un autofocus laser alloggiato in un elemento circolare.

Altro elemento caratteristico è la soluzione per integrare a livello di design la diversa altezza, rispetto alla superficie posteriore, del gruppo fotocamere, che sarà condivisa tra tutti i Samsung Galaxy S21. Oltre che in questa colorazione Phantom Silver, Samsung Galaxy S21 Ultra verrà commercializzato anche in nero, conclude Quandt.