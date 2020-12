La MIUI è la personalizzazione Android che Xiaomi integra all’interno di tutti i suoi dispositivi, e da diverso tempo ormai si parla delle tante novità a cui la compagnia sta lavorando con la MIUI 13. Nelle ultime settimane abbiamo visto alcuni interessanti leak circa il rinnovato power menu – il menu di spegnimento dello smartphone -, e siamo ancora in attesa di scoprire le tante feature che sicuramente troveranno posto all’interno della nuova versione della skin Android.

È atteso un ultimo update della MIUI 12

Sebbene le ultime voci indichino il suo arrivo nel futuro prossimo, in queste ore viene indicato che la compagnia avrebbe piani leggermente diversi per quanto riguarda l’aggiornamento alla MIUI 13. Pare, infatti, che il team di sviluppo sia impegnato nello sviluppo della MIUI 12.5 prima di mandarla definitivamente in pensione, il che potrebbe lasciare un po’ di amaro in bocca per chi invece si aspettava un rilascio più a stretto giro della major release della MIUI.

Alcune informazioni indicano inoltre che, per motivi strettamente legati ad alcune necessità di sviluppo, l’arrivo dell’aggiornamento alla MIUI 12.5 verrà momentaneamente sospeso per i seguenti smartphone:

Redmi 10X;

Redmi 10X Pro;

Redmi K30 Extreme Commemorative Edition.

La MIUI 12.5 per i sopracitati smartphone, indicata come in fase di sviluppo interno sotto forma di beta, dovrebbe essere posticipata fino al prossimo 18 dicembre.

Potrebbe interessarti anche: gli smartphone che riceveranno la MIUI 13