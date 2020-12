Se in casa vostra è presente un qualunque prodotto per la smart home compatibile con Google Home, è molto probabile che utilizziate Google Assistant e l’applicazione di Google Home per controllarne il funzionamento.

Una feature attesa da troppo tempo

Però, com’è possibile notare dalle immagini sottostanti, l’app Google Home permette adesso di pinnare le routine come scorciatoie sulla homescreen. Sì, avete capito bene: d’ora in avanti potete portare sulla homescreen del vostro smartphone Android le scorciatoie rapide di tutte le routine che avete creato nell’applicazione di Google Home, evitando così di dover avviare l’app o fare affidamento a Google Assistant per eseguirle.

Una volta disponibile, la nuova funzionalità verrà presentata da un apposito banner in evidenza all’interno dell’app che recita “Avvia le tue routine preferite con un singolo tap“. Purtroppo pare che ci siano piccoli problemi circa la visualizzazione corretta dei titoli interi delle routine – se ci fate caso il testo è tagliato – e anche l’icona per le routine personalizzate rimane sempre la stessa.

Allo stato attuale è abbastanza chiaro che la novità appena vista non sia legata ad un aggiornamento software dell’app di Google Home, ma bensì ad un più probabile aggiornamento lato server. In ogni caso vi consigliamo di cliccare il badge del Play Store qui in basso per scaricare l’ultima versione disponibile dell’app e farvi trovare pronti ad utilizzare la feature non appena sarà disponibile anche nel nostro Paese.