Il team di Google ha dato il via al rilascio di un Play Store per i dispositivi basati su Android TV che si caratterizza per una migliore e più fluida interfaccia utente e che sembra provenire dalla nuova piattaforma Google TV.

Non è certo un segreto che nei progetti a lungo termine del colosso di Mountain View vi sia anche quello di sostituire Android TV con Google TV ma, dato che fondamentalmente entrambe le piattaforme sono basate sul medesimo codice, alcune componenti possono già essere portate sulla più vecchia tra le due.

Android TV riceve una nuova interfaccia per il Google Play Store

Stando alle segnalazioni apparse in Rete nelle ultime ore, diversi utenti Android TV pare abbiano iniziato a visualizzare una nuova versione dello store del colosso di Mountain View, caratterizzata da piccole modifiche.

In pratica, non aspettatevi una rivoluzione ma soltanto una serie di piccoli miglioramenti rispetto alla precedente interfaccia, volti a renderla più piacevole e fluida. Tra le novità, ad esempio, vi è la posizione delle applicazioni installate, che si trovano in alto a destra, dietro l’icona del proprio account Google.

A seguire un breve video che ci offre una dimostrazione pratica della nuova interfaccia del Play Store introdotta da Google per i dispositivi basati su Android TV:

Purtroppo al momento non vi sono informazioni sul numero di utenti Android TV che hanno già ricevuto questa nuova versione del Google Play Store, che dovrebbe essere ancora in una fase di test (così da permettere agli sviluppatori di individuare i possibili principali bug prima di un rilascio a livello globale).

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali dal team del colosso di Mountain View per scoprire quando la nuova interfaccia del Google Play Store sarà messa a disposizione di tutti gli utenti Android TV.

Potrebbe interessarti anche: Google presenta Chromecast con Google TV, già disponibile in Italia