Non solo Pixel all’evento Google di questa sera: come preventivato, Big G ha svelato anche Google Chromecast con Google TV, un nuovo dongle HDMI più avanzato rispetto a quelli finora commercializzati dalla casa. Diversi particolari erano già stati svelati dalla vendita “anticipata” di qualche giorno fa, ma ora possiamo scoprire tutti i dettagli.

Google Chromecast con Google TV è ufficiale

Google Chromecast con Google TV è un dispositivo di streaming che può contare su un’interfaccia Android TV rivista: attraverso il semplice collegamento via HDMI, è in grado di trasformare qualunque TV dotata di quest’ultima porta in una smart TV. Che sia una classica TV o un monitor non importa: Google Chromecast con Google TV permette di accedere ad app e servizi in modo più avanzato rispetto alla normale Chromecast a cui siamo abituati, in modo più simile ai dispositivi Amazon Fire TV. A bordo troviamo infatti Google TV, una versione di Android TV basata su Android 10, capace a differenza delle altre Chromecast anche di controllare gli altri device della smart home.

Il dispositivo ha un design semplice e ovale, che richiama lo stile degli altri prodotti marchiati Google; dotato di porta USB Type-C e di “uscita” HDMI flessibile (per raggiungere più facilmente il collegamento), viene venduto con un pratico telecomando (con batterie AAA incluse) grazie al quale è possibile controllare il volume, Google Assistant, togliere l’audio o lanciare rapidamente YouTube e Netflix, anche sfruttando i comandi vocali.

La presenza dell’USB Type-C permette, volendo, di collegare un hub USB-C (solo se dotato di ricarica pass-through, ovviamente), in modo da sfruttare a pieno le potenzialità di Chromecast con Google TV anche con altre periferiche come mouse, tastiere, webcam, storage esterno o persino utilizzare la connessione Ethernet. Riguardo quest’ultima possiamo già dirvi che sarà disponibile un adattatore Ethernet (anche in Italia), come possiamo vedere sul sito del supporto.

Lato hardware troviamo 2 GB di RAM, 8 GB di memoria interna e SoC Amlogic S905X2 a 12 nm (4 ARM Cortex-A53 da 1,8 GHz e GPU ARM Mali-G31 MP2). Presente il supporto a Dolby Atmos, Dolby Vision, DTS:X e HDR10+, oltre a quello per il codec H-265 e, ovviamente, alla risoluzione 4K HDR fino a 60 fps. Non mancano poi Bluetooth e, naturalmente, la connettività Wi-Fi 802.11ac (2,4 GHz/5 GHz). Nel 2021 sarà possibile sfruttare Chromecast con Google TV per giocare con Google Stadia.

Previous Next Fullscreen

Prezzo e uscita di Google Chromecast con Google TV

Google Chromecast con Google TV è disponibile nelle colorazioni Bianco ghiaccio, Pesca e Azzurro cielo (con tanto di batterie abbinate cromaticamente, come potete vedere nell’immagine) al prezzo di vendita di 69,99 euro. Risulta già acquistabile in prenotazione sul Google Store, con consegne a partire da metà ottobre 2020.

acquista Chromecast con Google TV sul Google Store

Potrebbe interessarti: recensione Google Chromecast