Manca davvero poco al Natale e i principali operatori di telefonia mobile lanciano le rispettive sfide per conquistare nuovi utenti o per premiare già clienti con bundle particolarmente interessanti.

Vediamo di scoprire insieme quali sono le offerte proposte da WINDTRE, TIM e Vodafone, con le relative scadenza.

Offerte WINDTRE per Natale

Da un paio di settimane WINDTRE offre agli utenti la possibilità di sottoscrivere le offerte della famiglia Smart Pack che prevede l’obbligo di acquistare uno smartphone in modo rateale, con finanziamento in 24 o 30 mesi, anche senza alcun anticipo.

Va ricordato che per ogni attivazione rateale è previsto un contributo di 3 euro, a prescindere dallo smartphone e dall’opzione prescelta. A disposizione degli utenti ci sono Smart Pack Unlimited 5G, Smart Pack Junior+ (riservato ai minori di 14 anni), Smart Pack Young (per gli under 30), b (per chi abbia compiuto almeno 60 anni, Call Your Country Smart Pack (per clienti stranieri) e Cube Smart Device (pensato per gli sportivi). Ecco nel dettaglio cosa offre ciascuna soluzione:

Smart Pack Unlimited 5G con Easy Pay offre minuti illimitati, 200 SMS e giga illimitati a 29,99 euro al mese, al quale va aggiunto il costo dello smartphone da abbinare. Si parte da 3 euro al mese per 30 mesi per Xiaomi Mi 10T Lite.

Smart Pack 100 offre minuti illimitati, 200 SMS e 100 GB di Internet a 16,99 euro al mese, con Galaxy A21s incluso senza costi aggiuntivi. È possibile scegliere anche altri modelli

Smart pack Junior+ prevede minuti illimitati, 200 SMS e *0 GB a 9,99 euro al mese con ZTE Blade A5 2020 incluso o altri smartphone, con contributo iniziale e rate mensili da 1-2 euro

Smart Pack Young offre minuti e SMS illimitati e 80 GB a 13,99 euro al mese, con vari smartphone in abbinamento

Smart Pack Senior offre minuti illimitati, 200 SMS e 6 GB di Internet a 10,99 euro al mese, con la possibilità di abbinare smartphone o dispositivi elettromedicali

Smart Pack Call Your Country offre invece minuti illimitati in Italia, 300 minuti verso 53 Paesi, 80 GB di Internet a 12,99 euro al mese

Cube Smart Device invece offre 60 GB di traffico e un Galaxy Fit 2 a 9,99 euro al mese.

Offerte Vodafone per Natale

Vodafone sta offrendo ad alcuni già clienti la tariffa Special Minuti 50 GB, che include minuti illimitati in Italia e 50 GB di traffico Internet a 10 euro al mese. A questa cifra va aggiunto 1 euro quale contributo di attivazione iniziale mentre in caso di esaurimento del traffico sarà possibile continuare a navigare al costo di 2 euro ogni 200 MB con un massimo di 10 euro.

Ad alcuni clienti privati, che hanno sottoscritto una linea ricaricabile, Vodafone sta inoltre offrendo Giga illimitati a 7 o 9 euro al mese, a seconda di quanto previsto dal reparto commerciale. Il traffico è utilizzabile anche in roaming ma secondo i limiti imposti dal regolamento Roam Like at Home.

Chiudiamo con Happy Black Xmas, con tante nuove partnership e sconti validi per i regali di Natale. Ricordiamo che il programma ha un costo mensile di 1.99 euro, oltre alla tariffa attiva. Ci sono sconti del 15% sui prodotti Lego, 10% su Playmobil e Funko POP (oltre al 25% già attivo in precedenza), 25% sui prodotti Quercetti, 20% su Galbusera e Venchi, 25% su Sperlari.

Carrefour offre uno sconto di 15 euro su una pesa minima di 99 euro, Nutribees uno sconto del 50% sulla prima settimana, Da Nord a Food uno sconto del 30%, mentre La bottega di Libera Terra e Art Caffè offrono il 20% su alcuni prodotti.

Per il reparto cosmetici invece ecco il 30% di sconto su Mac Cosmetics e 15 euro (su una spesa minima di 60 euro) su ProfumeriaWeb. Non mancano altre occasioni di risparmio, come 5 euro di sconto su Feltrinelli (minimo di 30 euro), 20% di sconto su Thun, 10 euro (su 50 euro) da Lovable, 20 euro (su 100 euro) da Sport Specialist e 5 euro (su 30 euro) per il Club Q8.

È inoltre possibile ottenere 2 mesi gratuiti di DPlay Plus, con il primo anno a 19,90 euro e i successivi a 39,90 euro, o un mese di abbonamento gratuito a G+ della Gazzetta dello Sport, con i mesi successivi a 3,99 euro. Si chiude con Adidas Training by Runtastic che offre uno sconto del 40% sull’abbonamento, e Coyote che regala 4 mesi di abbonamento, con i successivi a 5,99 euro invece che 9,99 euro al mese.

Offerte TIM per Natale

TIM dal canto suo ha aggiunto alcuni nuovi smartphone al suo listino e prosegue con la promo di Natale e con Green Week. A listino arrivano dunque OPPO A15, TCL20 5G e Motorola Moto G9 Power,con rate e anticipi a partire da 5 euro al mese e anticipo zero.

Tra le promo di Natale troviamo Samsung Galaxy S20 FE 5G a 15 euro al mese per 30 mesi, OPPO Reno 4Z 5G a 5 euro al mese per 30 mesi Mi 10T a 8 euro al mese per 30 mesi. Per gli utenti di rete fissa c’è la possibilità di acquistare alcuni top di gamma con addebito in bolletta delle relative rate mensili.

TIM Party, il programma fedeltà degli utenti TIM, oltre a regalare uno Xiaomi Mi 10T al giorno fino al 9 dicembre, permette di vincere prodotti Dyson o TV NanoCell LG, con i premi che saranno assegnati entro il 15 gennaio 2021.

Con TIM Ricarica Automatica sta per tornare la promozione che permette di ottenere un bonus di 100 GB al mese per tre mesi. La promozione è offerta ad alcuni clienti con un’offerta dati a pagamento attiva. Il bonus verrà disattivato nel caso in cui il cliente scelga di disattivare la Ricarica Automatica.