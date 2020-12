Sensor Tower ha pubblicato la consueta classifica delle applicazioni più scaricate durante il mese di novembre 2020, svelando alcune lievi ma significative differenze rispetto a quella relativa ad ottobre 2020.

WhatsApp e Tik Tok in cima alla classifica

Guardando la classifica dei download complessivi, scopriamo come in cima alla classifica ci sia stato un leggero cambio di posizioni fra Tik Tok e WhatsApp. L’applicazione di instant messaging di Facebook, il mese scorso posizionata al secondo posto, in questo caso vola in cima alla classifica rubando la posizione a Tik Tok.

Entrando nel dettaglio, WhatsApp ha registrato 58 milioni di download durante il mese passato, il 30% dei quali è stato registrato in India e il 10% in Nigeria. Tik Tok, invece, si posiziona subito dietro con 55 milioni di download di cui il 12% in Cina e l’8% in Indonesia. Facebook è invece posizionato al terzo posto, ma in generale si può dire che le posizioni in classifica più importanti facciano tutte riferimento alla creatura di Zuckerberg – WhatsApp è prima, infatti, Facebook terza, Instagram quinta e Facebook Messenger ottava.

Venendo alla classifica delle applicazioni più scaricate dal Play Store, WhatsApp si posiziona nuovamente al primo posto – ad ottobre era al secondo – mentre Tik Tok perde la testa della classifica e scivola invece in quarta posizione dopo Weather & Radar USA e Facebook.