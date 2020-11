Dopo la classifica delle app più redditizie di ottobre 2020, è arrivato il momento di quelle più scaricate a livello globale (senza tenere conto dei giochi), sempre grazie ai dati forniti dalla piattaforma Store Intelligence di Sensor Tower.

La regina è ancora TikTok

Ebbene, a dominare tutte le classifiche (sia quella globale che quelle di App Store e Google Play Store, così com’è avvenuto anche a settembre 2020) ad ottobre è stata l’app di TikTok, forte di 66 milioni di installazioni (risultato che equivale ad un aumento del 9,5% rispetto ad ottobre 2019). I due Paesi nei quali questo social network ha fatto registrare il quantitativo maggiore di download sono stati Cina (12%) e Brasile (10%).

Il secondo posto della speciale classifica di Sensor Tower è occupato da WhatsApp, che nel mese di ottobre ha totalizzato oltre 57 milioni di installazioni (i Paesi in cui sono stati registrati i download più elevati sono stati India e Nigeria, con rispettivamente il 30% e il 10% del totale).

La classifica delle app (senza tenere conto dei giochi) con il quantitativo maggiore di download prosegue poi con Facebook, Instagram, ZOOM, Snack Video, Facebook Messenger, Google Meet, Snapchat e Telegram.

Lo staff di Sensor Tower ricorda che queste stime includono i download per l’App Store e il Google Play Store in tutto il mondo tra l’1 ottobre 2020 e il 31 ottobre 2020 (soltanto le installazioni uniche) mentre sono escluse le app Apple e Google preinstallate e le installazioni effettuate attraverso negozi di terze parti.

Le app Android più scaricate ad ottobre 2020

Per quanto riguarda la classifica relativa al Google Play Store, non ci sono molte differenze rispetto a quella generale: il podio è il medesimo, con TikTok, WhatsApp e Facebook. Seguono quindi nell’ordine Snack Video, Instagram, ZOOM, Google Meet, Snapchat, Facebook Messenger e Telegram. In sostanza, a dominare sono i social network e le applicazioni di messaggistica.

Questa classifica rispecchia le vostre abitudini di utilizzo?