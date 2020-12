C’è una funzione davvero carina e comoda in arrivo per Google Pixel 5 e a svelarlo è un’analisi, un teardown vero e proprio, dell’ultima versione dell’applicazione Device Personalization Services, componente che si occupa, da anni, di aggiungere cose nuove nel software dei Pixel.

Adaptive Sound in arrivo per Google Pixel 5

La funzione in questione, che va sotto il nome di Adaptive Sound e che immaginiamo in italiano sarà Suono Adattivo (o qualche cosa del genere), una volta attività, sarà capace di migliorare la qualità audio degli altoparlanti, che sono due, del Google Pixel 5 adattandola all’ambiente circostante.

Per farla breve, essa “ascolterà” l’ambiente nei dintorni utilizzando i microfoni e regolerà automaticamente il volume e altri parametri audio (come se fosse un equalizzatore avanzato) del Google Pixel 5 in modo tale da offrire un suono dagli altoparlanti ottimale in ogni tipo di situazione (salotto, cucina, bagno e così via).

Non sappiamo quando sarà aggiunta, ma considerando che è già pronta e completa di tutto azzardiamo, con abbastanza sicurezza, che sarà resa disponibile per Google Pixel 5 con il quarto feature drop dell’anno, che sarà rilasciato lunedì 7 dicembre 2020. Che ne dite, sarà utile averla?