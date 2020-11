Google Fit è probabilmente uno dei servizi del colosso di Mountain View che ricevono meno attenzioni da parte degli sviluppatori e ciò anche se si tratta di uno di quelli più apprezzati dagli utenti, consentendo di avere sullo smartphone o sullo smartwatch un assistente per monitorare i propri allenamenti.

Nelle scorse settimane il team di Google ha apportato importanti novità per quanto riguarda l’interfaccia dell’applicazione, migliorando il monitoraggio del sonno ed introducendo modifiche grafiche per adattare meglio l’app alle altre applicazioni del colosso di Mountain View.

Google Fit ha perso “un pezzo”

Pare, tuttavia, che con tale riprogettazione dell’app per Wear OS si sia persa una feature: stiamo parlando del monitoraggio avanzato dell’allenamento di sollevamento pesi, ossia una funzionalità molto apprezzata da tanti utenti, che la preferivano per precisione ad analoghe soluzioni disponibili nelle app di altri produttori (come Samsung, Fitbit e Garmin).

In pratica, con la nuova versione l’applicazione per Wear OS non può più monitorare le singole ripetizioni nell’allenamento dell sollevamento pesi e anche la capacità di cronometrare i periodi di riposo è stata rimossa.

Una volta che si seleziona l’opzione per l’allenamento di sollevamento pesi, l’app è ora in grado di monitorare solo l’attività cardiaca, senza funzioni specializzate e la perdita di tali feature pare che abbia infastidito parecchi utenti, per i quali l’unica “soluzione” disponibile è disinstallare gli update dell’applicazione su Wear OS e sullo smartphone (al fine di visualizzare tutti i dati disponibili), disattivando anche gli aggiornamenti automatici su entrambe le piattaforme.

Al momento il team di Google non si è espresso in via ufficiale sulle lamentele ricevute per tale novità ma è possibile che con un prossimo aggiornamento accontenti le richieste di chi si desidera che le feature rimosse vengano nuovamente implementate.

L’ultima versione di Google Fit può essere scaricata dal Google Play Store attraverso il seguente badge: