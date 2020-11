Le app per la salute e il fitness hanno le potenzialità per essere delle soluzioni estremamente stimolanti per gli utenti ma, allo stesso tempo, spesso sono anche un po’ confusionarie, registrando tanti dati e il team di Google Fit ha deciso di lavorare su questo aspetto migliorando le feature legate al tracciamento della qualità del sonno, al raggiungimento dei propri obiettivi ed al monitoraggio del battito cardiaco.

Si tratta, in pratica, delle tre feature più importanti di Google Fit e il team di sviluppatori ha deciso di rendere più semplice trovare le relative informazioni attraverso degli appositi aggiornamenti dell’applicazione (anche su Wear OS by Google).

Google Fit diventa più completa e smart

E così, grazie ad un rinnovamento dell’interfaccia dell’app Google Fit per Android e iOS, tutte le informazioni provenienti da diversi dispositivi e app possono essere visualizzate in un unico hub: dagli obiettivi personali alla frequenza cardiaca, dall’ultimo allenamento al peso, dalla pressione sanguigna ai Punti Cardio, sarà tutto disponibile in un solo posto.

Per quanto riguarda la qualità del sonno, invece, se si utilizzano insieme a Google Fit alcuni specifici dispositivi (come Fossil Gen 5E Smartwatch, Oura Ring o Withings Sleep Tracking Mat) o applicazioni (come Sleep As Android o Sleep Cycle), sarà possibile monitorare la propria attività notturna e visualizzare le fasi del sonno.

Anche l’app per Wear OS diventa più completa

Il team di Google ha apportato alcuni miglioramenti anche all’app per Wear OS by Google, come ad esempio nel riquadro dedicato agli allenamenti, che si arricchisce delle scorciatoie per vedere subito le sessioni più recenti o della visualizzazione, durante un allenamento, di tutte le relative informazioni.

Ovviamente per sfruttare al meglio le potenzialità delle novità introdotte da Google è necessario usare l’app per Android o iOS, che consentirà di visualizzare un riepilogo dell’allenamento su una mappa, con indicatori di ritmo e km e la possibilità di condividere statistiche, percorsi o foto con gli amici.

Novità anche per il meteo

Le novità non sono limitate agli allenamenti, in quanto il team di Wear OS by Google ha introdotto anche una nuova interfaccia per le informazioni meteo e per l’applicazione dedicata agli esercizi per la respirazione.

Queste novità saranno introdotte nei prossimi giorni attraverso appositi update.

L’app GoogleFit per Android può essere scaricata dal Google Play Store attraverso il seguente badge: