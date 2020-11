Dopo avere annunciato EMUI 11, Huawei ha avviato in Cina il programma beta di questa nuova versione della sua interfaccia personalizzata, così da poterne testare le potenzialità e scovare i bug principali grazie al supporto degli utenti, con l’obiettivo di rilasciare anche le prime versioni stabili dell’aggiornamento per alcuni modelli selezionati.

Di recente il colosso cinese della telefonia ha svelato i propri progetti relativi al rilascio di EMUI 11 a livello globale e qualcosa si inizia finalmente a muovere anche in Europa: stando alle ultime informazioni, infatti, Huawei ha in programma di avviare i test di una versione beta di EMUI 11 per alcuni suoi smartphone anche nel Vecchio Continente.

E se vi state chiedendo quali potrebbero essere i device scelti dal produttore per questo programma di beta testing europeo, ecco il presunto elenco (in assenza di conferme ufficiali è sempre meglio essere un po’ cauti):

Huawei P30

Huawei P30 Pro

Huawei Mate 20

Huawei Mate 20 Pro

Huawei Mate 20 X 4G

Huawei Mate 20 X 5G

Huawei Nova 5T

Si tratta di device che dovrebbero poi ricevere la versione beta stabile di EMUI 11 nel corso del primo trimestre del 2021.

Stando a quanto si apprende, i test prenderanno il via martedì 1 dicembre 2020 e il limite massimo di utenti selezionati per ciascun device dovrebbe essere di 300.

Come registrarsi al programma per provare EMUI 11 beta

Se avete uno degli smartphone interessati e desiderate registrarvi al programma, dovete seguire questi passaggi:

scaricare ed installare l’app per provare la beta (la trovate seguendo questo link) avviare l’applicazione ed effettuare l’accesso effettuare un tap sulla scheda personale entrare nella sezione dedicata ai progetti selezionare i progetti disponibili scegliere il progetto desiderato e iscriversi ad esso

La speranza è che il produttore riesca a rispettare i tempi previsti e rilasci l’attesa EMUI 11 per tutti gli utenti il prima possibile. Staremo a vedere.

