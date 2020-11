Torniamo nuovamente a parlare degli aggiornamenti OnePlus in quanto la compagnia cinese in queste ore ha iniziato a rilasciare l’aggiornamento OxygenOS 10.3.7 per OnePlus 6 e OnePlus 6T.

Novità aggiornamento OxygenOS 10.3.7

Con un peso complessivo pari a 224 MB, l’aggiornamento OxygenOS per i sopracitati smartphone di OnePlus va ad aggiungere importanti feature e a correggere bug noti. Fra le novità, che vedremo nelle prossime righe in tutta la loro interezza, segnaliamo l’arrivo delle patch di novembre 2020 e alcune feature aggiuntive per Game Space, ovvero l’ambiente da gaming di OnePlus.

Ecco il changelog completo dell’aggiornamento OxygenOS 10.3.7 per OnePlus 6 e OnePlus 6T:

corretto un bug che poteva portare a non riuscire a registrare uno screenshot;

miglioramento generale delle prestazioni e della stabilità del sistema:

aggiunta delle patch di novembre 2020;

aggiunta di una nuova funzione di filtraggio delle notifiche attivabile tramite il percorso Impostazioni > App e Notifiche > Notifiche > Avanzate > Nascondi notifiche silenziate nella status bar;

aggiunta di una nuova feature che mitiga i touch accidentali mentre si gioca;

aggiunte le risposte rapide per WhatsApp e altre applicazioni su Game Space;

aggiunto un nuovo sistema di gestione delle notifiche con la modalità Fnatic in Game Space.

Come aggiornare OnePlus 6 e OnePlus 6T

L’aggiornamento OxygenOS 10.3.7 per OnePlus 6 e OnePlus 6T procede come sempre a scaglioni: la compagnia, infatti, rilascia il nuovo firmware ad una piccola percentuale di smartphone per poi propagarla ad una più ampia solo in assenza di bug che ne possono compromettere la stabilità. Se possedete uno dei seguenti smartphone e volete procedere al sideload dell’aggiornamento senza attendere il suo arrivo tramite OTA, potete scaricare la ROM dai seguenti link: