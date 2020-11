Dopo aver annunciato tre offerte per navigare in 5G WINDTRE presenta le sue offerte natalizie che includono anche due novità dedicate alla rete 5G, Arrivano anche nuovi smart pack, offerte per i più giovani a anche per i “senior” che potranno ottenere strumenti per la salute.

Iniziamo dunque con WINDTRE Unlimited e XLarge che propongono tre vantaggi esclusivi: il 5G Priority Pass per avere prestazioni al top anche quando la rete è congestionata, minuti verso i numeri internazionali e un servizio dedicato per l’assistenza.

WINDTRE Unlimited prevede minuti illimitati in Italia, 200 minuti verso l’estero, 200 SMS e traffico Internet illimitato a 29,99 euro al mese mentre WINDTRE XLarge propone minuti illimitati in Italia, 50 minuti verso l’estero, 200 SMS e 100 GB al costo di 16,99 euro al mese, entrambe con modalità EasyPay.

Con Family, l’offerta dedicata alle famiglie, è possibile abbinare ai piani Large, XLarge e Unlimited fino a tre ulteriori SIM con minuti illimitati, 200 SMS e 50 GB al costo di 9,99 euro al mese ciascuna. Con l’opzione EDU Time invece è possibile avere 50 GB in più in un mese, dal lunedì al sabato e dalle 8 alle 15, per rispondere alle esigenze della didattica a distanza.

Per navigare nel periodo natalizio arriva anche la Christmas Card con 100 o 200 GB da utilizzare entro due mesi. Con Smart Pack Unlimited 5G è possibile avere uno smartphone 5G (con una rata aggiuntiva) e giga e minuti illimitati e 200 SMS a 29,99 euro al mese. Smart Pack 100 invece offre minuti illimitati, 200 SMS e 100 GB a 16,99 euro al mese, con smartphone in abbinamento.

Per i più piccoli è disponibile Smart Pack Junior, una soluzione ideale per chi vuole regalare il primo smartphone ai più piccoli, e i più grandicelli possono sfruttare Smart Pack Young. WINDTRE ha pensato anche ha chi ha parecchie primavere sulle spalle con uno smart pack pensato per gli utenti “senior”, con smartphone e strumenti per la salute come misuratori di pressione e saturimetri.

Per Natale il primo mese del servizio Reload Plus, che permette di cambiare ogni anno il proprio smartphone di fascia top, è senza vincoli. E Reload è disponibile per tutti, anche per chi già dispone di un telefono.

Novità anche per i professionisti, con le offerte Professional World e Professional Full che si arricchiscono del 5G Priority Pass. La prima offerta propone minuti e giga da utilizzare in tutti il mondo a 21,99 euro al mese, la seconda garantisce minuti e traffico Internet illimitati in Italia a 15,99 euro al mese.