Dal 23 novembre 2020 al 17 gennaio 2021 WINDTRE renderà disponibili per i suoi nuovi e già clienti tre nuove offerte per navigare su rete 5G: stiamo parlando di XLarge Premium, XLarge Premium Easy Pay e Unlimited Premium Easy Pay.

Le nuove offerte di WINDTRE per navigare in 5G

Questi i dettagli relativi alle tre nuove offerte dell’operatore telefonico:

XLarge Premium – chiamate senza limiti verso tutti i numeri nazionali, 50 minuti di chiamate internazionali, 200 SMS verso tutti i numeri nazionali e 50 giga di traffico dati, il tutto con un canone mensile di 16,99 euro (con addebito su credito residuo) e un costo di attivazione di 6,99 euro per i nuovi clienti (0 euro in caso di acquisto online) o di 19,99 euro per i già clienti

XLarge Premium Easy Pay – chiamate senza limiti verso tutti i numeri nazionali, 50 minuti di chiamate internazionali, 200 SMS verso tutti i numeri nazionali e 100 giga di traffico dati, il tutto con un canone mensile di 16,99 euro (con addebito automatico tramite Easy Pay) e un costo di attivazione di 6,99 euro per i nuovi clienti (invece di 49,99 euro a condizione che il contratto abbia una durata di almeno 24 mesi) o di 19,99 euro per i già clienti

Unlimited Premium Easy Pay – chiamate senza limiti verso tutti i numeri nazionali, 50 minuti di chiamate internazionali, 200 SMS verso tutti i numeri nazionali e traffico dati senza limiti, il tutto con un canone mensile di 29,99 euro (con addebito su credito residuo) e un costo di attivazione di 0 euro per i nuovi clienti (invece di 49,99 euro a condizione che il contratto abbia una durata di almeno 24 mesi) o di 19,99 euro per i già clienti

Per quanto riguarda le chiamate internazionali, i Paesi inclusi sono i seguenti: Austria, Australia, Belgio, Brasile, Bulgaria, Canada, Cina, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Guadalupa, Guyana Francese, Hong Kong, India, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Martinica, Mayotte, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Stati Uniti e Ungheria.

Per navigare in 5G gli utenti dovranno avere, oltre ad un’apposita offerta abilitata, uno smartphone che supporti tale connettività e dovranno trovarsi in una zona coperta dal servizio.

Potete trovare tutte le offerte di WINDTRE seguendo questo link.

