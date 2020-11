Il rilascio ufficiale dei kernel per OnePlus 8T e OnePlus 8 Pro ha permesso a tanti appassionati del modding di creare custom ROM apposite per i sopracitati smartphone di OnePlus, ma in queste ore apprendiamo che anche la LineageOS 18.0 non ufficiale è finalmente disponibile al download.

La custom ROM è disponibile al download

Benché non si tratti della versione ufficiale della LineageOS, la versione non ufficiale è caratterizzata dalle novità a cui gli sviluppatori stanno lavorando ormai da diversi mesi, ed è ovviamente basata su Android 11. Il lavoro di porting della custom ROM è stato realizzato dallo sviluppatore LuK1337, il quale si occupa di mantenere e continuare lo sviluppo della LineageOS 18.0 non ufficiale per entrambi gli smartphone.

L’installazione della ROM, come si può scoprire dai rispettivi thread linkati in calce alla news, non è così semplice come potrebbe sembrare. Ad oggi, infatti, non esiste una custom recovery compatibile con la ROM e pertanto bisogna utilizzare altre soluzioni per flashare la ROM e configurarla per bene.

Per questo motivo sconsigliamo l’installazione della LineageOS 18.0 non ufficiale per chi non è pratico di questo genere di operazioni, ma piuttosto di attendere il lavoro del team di sviluppo e l’arrivo della versione ufficiale a cui farà sicuramente coro anche la disponibilità di una custom recovery apposita.

LineageOS 18.0 per OnePlus 8T | LineageOS 18.0 per OnePlus 8 Pro