Motorola Moto E7 è il nuovo smartphone economico della compagnia alata che si posizione di fianco a Motorola Moto E7 Plus.

Design e specifiche Motorola Moto E7

Lo smartphone conserva la sua anima profondamente economica, il che si evince anche dal design del dispositivo. Troviamo infatti una lavorazione caratterizzata da cornici vistose e da un notch centrale a goccia che sa tanto di 2019.

Il pannello LCD IPS ha una diagonale da 6.5 pollici ed una risoluzione pari a 1600 x 720 pixel, mentre lateralmente è possibile notare il bilanciere per il volume, il tasto di accensione ed il tasto fisico per invocare Google Assistant. Sul retro compare invece un piccolo modulo fotografico quadrato con un sensore principale da 48 MP ed uno macro da 2 MP, accompagnato subito sotto dal sensore fisico per le impronte digitali.

Al suo interno è presente il processore MediaTek Helio G25, 2 GB di RAM LPDDR4x, 32 GB di storage in formato eMMC 5.1, modulo Bluetooth 5.1, batteria da 4000 mAh e Android 10.

Scheda tecnica

Display LCD IPS da 6.5 pollici a risoluzione HD+ da 1600 x 720 pixel;

processore MediaTek Helio G25 con GPU IMG PowerVR GE8320;

2 GB di RAM LPDDR4x;

storage da 32 GB eMMC 5.1 espandibile fino a 512 GB con microSD;

fotocamera posteriore da 48 MP, sensore macro da 2 MP e flash LED;

fotocamera frontale da 5 MP;

connettività dual SIM, jack audio da 3.5mm audio jack, radio FM, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5, GPS + GLONASS, USB Type-C;

batteria da 4000mAh con ricarica a 10 watt;

Android 10.

Prezzo e disponibilità Motorola Moto E7

Motorola Moto E7 sarà disponibile nelle prossime settimane anche in Europa al prezzo di circa 120 euro nelle colorazioni Aqua Blue, Mineral Grey e Satin Coral.

