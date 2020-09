Se siete alla ricerca di uno smartphone economico ma moderno, Motorola Moto E7 Plus potrebbe essere il telefono che fa al caso vostro. Il nuovo modello del produttore statunitense, infatti, potrà contare su un prezzo tutto sommato aggressivo, pari a 149 euro.

Le caratteristiche di Motorola Moto E7 Plus

Dotato di un display LCD da 6,5 pollici con risoluzione HD+ (1.600 x 720 pixel) e aspect ratio in 20:9, il nuovo smartphone di Motorola è animato da un processore Qualcomm Snapdragon 460 e può contare su 4 GB di RAM e 64 GB di memoria integrata (che può essere aumentata grazie al supporto MicroSD).

Tra le altre feature di Motorola Moto E7 Plus troviamo la possibilità di utilizzare due NanoSIM, una doppia fotocamera posteriore (con un sensore primario da 48 megapixel con apertura f/1.7 e uno di profondità da 2 megapixel), una fotocamera frontale da 8 megapixel, una batteria da 5.000 mAh, una porta microUSB, un peso di 200 grammi e Android 10 con alcune modifiche all’interfaccia apportate dal produttore.

Lo smartphone sarà presto disponibile in Europa nella colorazione Misty Blue. Restiamo in attesa di informazioni ufficiali da parte del produttore in merito ad eventuali altre versioni e colorazioni.