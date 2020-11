Il team di Google è impegnato in un costante lavoro di miglioramento delle varie applicazioni che il colosso di Mountain View offre ai propri utenti e in questa attività rientra, di tanto in tanto, anche il cambio di denominazione di qualche app, così come potrebbe presto avvenire per Google Telefono.

Si tratta dell’applicazione studiata dal colosso di Mountain View per mettere a disposizione degli utenti una soluzione completa che possa permettere loro di comunicare con i propri amici, bloccare le chiamate indesiderate e sapere chi sta effettuando una chiamata in entrata prima di rispondere (così da evitare spiacevoli sorprese e fastidi), il tutto con un design semplice e intuitivo.

Ebbene, l’app Google Telefono, che da un paio di mesi è disponibile anche per tanti smartphone non Pixel, potrebbe presto cambiare nome e divenire Google Call.

Ecco perchè Google Telefono potrebbe cambiare icone e nome

Almeno ciò è quanto sembra suggerire la seguente immagine, tratta da un video pubblicato su YouTube e dedicato ad una delle feature dell’app telefonica di Google (ossia quella relativa all’identità del chiamante):

Nell’angolo in alto a sinistra è possibile vedere un nuovo logo (caratterizzato dai quattro colori del colosso di Mountain View) e il nuovo nome dell’app, ossia Google Call.

Ad oggi sul Google Play Store non vi è traccia né del cambio di denominazione né della nuova icona (quella attuale ha una cornetta del telefono bianca su sfondo blu) e non vi sono informazioni su quando tali modifiche potrebbero essere implementate per tutti gli utenti.

Sarà interessante scoprire se la nuova icona con i quattro colori sarà utilizzata soltanto nello store o se, al contrario, il team del colosso di Mountain View deciderà di sfruttarla anche nella schermata home per identificare l’app.

Se non avete mai provato l’app Google Telefono per Android, potete scaricarla dal Google Play Store attraverso il seguente badge: