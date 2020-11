A poche ore dall’annuncio di alcune importanti novità per Google Chrome, il colosso di Mountain View ha avviato il roll out della versione 87 del proprio browser per i dispositivi desktop e mobili. Sono diverse le novità, alcune delle quali pensate per gli sviluppatori. Andiamo subito a scoprirle prima di ricordarvi come effettuare l’aggiornamento del browser di Google.

Novità Google Chrome 87

La prima novità di Google Chrome 87 riguarda il nuovo visualizzatore di file PDF, del quale vi abbiamo già parlato in occasione dell’annuncio relativo alla versione beta del browser. Se dal punto di vista estetico le novità sono minime, è nella sostanza che il nuovo visualizzatore offre parecchi miglioramenti.

È più facile navigare nel documento grazie alla vista laterale, che può essere nascosta nel caso non serva. È inoltre possibile visualizzare due pagine affiancate mentre sparisce il pulsante galleggiante, per una vista più pulita del documento.

Grazie alla nuova API Font Access i siti potranno accedere alla lista dei font installati sul computer e offrire dei layout personalizzati in base a quanto presente nel sistema. Nuova anche l’API Cookie Store che offre ai siti una lista formattata in JSON di tutti i cookie salvati nel dispositivo. In questo modo, e grazie al funzionamento asincrono, i processi in background potranno accedere più rapidamente ai cookie senza andare a incidere sulle prestazioni.

Sempre per gli sviluppatori arrivano nuove API, come Streams e WebRX Depth, per migliorare la gestione dei flussi di dati e il calcolo delle informazioni di profondità. Non mancano altre novità minori legati alla sicurezza e alla fine del supporto per funzioni mai standardizzate.

Come aggiornare Google Chrome

Google ha iniziato in queste ore il roll out di Chrome 87, per cui potrebbe essere necessario qualche giorno per visualizzare l’aggiornamento sul Play Store. Se non avete fretta potete utilizzare il badge sottostante per verificare la presenza dell’update, mentre i più impazienti possono scaricare il file di installazione da APKMirror.