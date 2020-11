Continua la discesa di Google che, nel corso del terzo trimestre 2020, ha subito ulteriori perdite, stando a Strategy Analytics. Il lancio del nuovo Google Pixel 4a nel corso del medesimo periodo non è quindi servito a dare una smossa, come evidentemente il colosso di Mountain View si aspettava.

Calano le vendite dei Pixel, ancora

Google ha però svelato di recente i nuovi modelli Pixel 4a 5G e Pixel 5, non ancora disponibili in Italia, ma che potrebbero risollevare il mercato della serie Pixel. L’azienda potrebbe puntare a un calo di vendite per Huawei, specie nell’Europa occidentale, ma anche a una maggiore attrazione dei nuovi dispositivi, una volta che saranno messi in commercio. Se il quarto trimestre non promette nulla di buono, potremmo assistere a un miglioramento per il 2021.

Nel frattempo, gli scaffali italiani attendono i due nuovi dispositivi, il Pixel 5, top di gamma della serie, equipaggiato con un Qualcomm Snapdragon 765G, GPU Adreno 620, 8 GB di RAM, 128 GB dedicati allo storage e una batteria da 4080mAh, mentre per quanto riguarda il Pixel 4a 5G troviamo le stesse identiche specifiche a meno della RAM, che è di 6 GB.

Avete intenzione di acquistare uno di questi due dispositivi? Fatecelo sapere nei commenti! E se invece non siete ancora convinti, vi lasciamo di seguito alla recensione del top di gamma di casa Google.

