Il team Google ha introdotto di recente una pagina nell’applicazione YouTube che ha il compito di fornire agli utenti Premium informazioni su quanto usano i vantaggi offerti da tale abbonamento.

Questa nuova pagina, infatti, mostrerà agli utenti quante ore hanno trascorso ad ascoltare musica su YouTube Music, per quante ore hanno guardato i video con lo schermo spento e quanto a lungo hanno sfruttato la feature che garantisce la visione dei video senza pubblicità.

YouTube Premium ora vi mostra quanto è conveniente

In sostanza, con questa nuova pagina il colosso di Mountain View vuole quantificare i vantaggi che YouTube Premium porta per ciascun utente, così da convincerlo della bontà di tale soluzione e rendendo meno probabile la decisione di annullare l’abbonamento una volta che ci si è resi conto di quanto possa essere utile.

Ecco uno screenshot di questa nuova schermata di YouTube:

Ricordiamo che YouTube Premium è un servizio che può essere usato in prova gratuita per un mese, decorso il quale ha un costo mensile di 9,99 euro.

Tra le feature incluse in questo abbonamento vi sono la possibilità di guardare i video disponibili su YouTube senza i fastidiosi annunci pubblicitari, la possibilità di ascoltare la musica in streaming su YouTube Music Premium senza limiti e senza interruzioni, la possibilità di guardare i filmati in background e la possibilità di salvare i contenuti per poi guardarli in modalità offline, il tutto pagando un unico canone.

Ovviamente per gli amanti della musica la soluzione di Google non è la sola disponibile (basti pensare a Spotify, tanto per citare una delle alternative più popolari) ma è senza dubbio una delle più complete.