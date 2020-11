Con il team di YouTube Music sempre più concentrato ad aggiungere nuove feature per colmare il gap con i competitor e attirare l’attenzione di potenziali nuovi utenti, il sistema di streaming audio sul cloud di Google si sta adoperando per stringere i legami con due applicazioni social estremamente importanti e popolari: Instagram e Snapchat.

Creare storie su Instagram e Snapchat

Infatti, come scoperto dai colleghi di 9to5google, se le due applicazioni social sono installate sul proprio smartphone Android, il pannello di condivisione di YouTube Music permette di condividere il brano in ascolto (o evidentemente una sua porzione) verso i due social sotto forma di storie.

La funzione dovrebbe essere pressappoco identica a quella offerta ad esempio da Spotify ed Apple Music, dove la storia creata su Instagram e/o Snapchat racchiude alcuni elementi chiave del brano in ascolto come la copertina dell’album, il nome dell’artista e il nome della canzone. La possibilità per YouTube Music di creare storie potrebbe permettere al servizio di Google di farsi pubblicità.

Ad oggi sembra che la funzione non sia ancora completamente funzionante sebbene disponibile su YouTube Music, ed infatti cercando di creare una storia su Instagram o Snapchat ne causa il crash istantaneo.

Sta per arrivare la playlist del 2020

Cambiando discorso ma restando su YouTube Music, sembra che il servizio sia finalmente pronto ad offrire ai propri utenti una playlist molto richiesta e profondamente amata dagli utenti iscritti su altre piattaforme di streaming audio: la playlist che ripercorre i vostri brani più ascoltati durante il 2020.

Un utente su Reddit ha già ricevuto la playlist etichettata come “My 2020 Year in Review“, il mio 2020 in rassegna, con all’interno una selezione delle canzoni più ascoltate durante gli ultimi 12 mesi. È probabile che la playlist verrà pian piano estesa a tutti gli utenti di YouTube Music già a partire da queste settimane e magari fino all’inizio del prossimo mese.