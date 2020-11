YouTube, YouTube Music, Google Drive, Google Foto, la casa di Mountain View è in costante lavoro per migliorare il proprio ecosistema di app e servizi con piccoli ritocchi che escono alla luce via via.

Dalla pagina dedicata ai vantaggi di YouTube Premium alle opzioni per selezionare la qualità video di YouTube, passando per le personalizzazioni di YouTube Music, per il supporto per i file crittografati su Google Drive, fino al contributo degli utenti per migliorare gli algoritmi di Google Foto, sono queste alcune delle novità di cui vi parliamo nei paragrafi qui sotto.

Nuove opzioni di risoluzione per YouTube

Si tratta di un test al momento, ma secondo quanto segnalato da 9to5Google, Google sta provando a implementare delle opzioni di risoluzione diverse rispetto alle attuali (da 144p a 1080p e oltre). Le opzioni in questione sono le seguenti:

Auto : aggiusta automaticamente la risoluzione in base alla qualità della rete disponibile

: aggiusta automaticamente la risoluzione in base alla qualità della rete disponibile Higher picture quality : usa più dati

: usa più dati Data saver : qualità inferiore e risparmio di dati

: qualità inferiore e risparmio di dati Advanced: permette di selezionare manualmente una risoluzione video specifica

Questo nuovo approccio è stato rilevato nella versione 15.45.32 della versione beta di YouTube (qui per diventare un tester), ma non risulta ancora disponibile a tutti.

I vantaggi di YouTube Premium” e nuove opzioni di personalizzazione per YouTube Music

Oltre all’arrivo della pagina “I tuoi vantaggi di YouTube Premium“, pagina in cui Google indica statistiche e numeri sui vantaggi di avere un account premium (tempo di riproduzione senza annunci pubblicitari e in background, minuti e ore di ascolto su YouTube Music e video guardati offline), Big G riserva anche alcune novità alla sua piattaforma di streaming musicale.

Dopo la chiusura di Google Play Music, YouTube Music continua a migliorarsi e l’ultima novità riguarda l’arrivo di un insieme di filtri che permettono di personalizzare la schermata principale del servizio/app.

Come visibile, la parte superiore del feed ora presenta quattro filtri (allenamento, focus, relax e commute) con i quali è possibile personalizzare con un tocco gli elementi visualizzati sulla pagina principale (cambia persino l’immagine di sfondo) a seconda di ciò che si sta facendo.

Se ciò non bastasse, Google sta introducendo inoltre un maggior numero di playlist create in base ai propri ascolti. Ciascuno dei sei “Miei mix” è basato su un diverso tema che fa da collante ai brani inclusi in tali playlist, playlist a supporto del mix di punta “My Supermix”.

Entrambe le novità sono disponibili su YouTube Music per Android e iOS.

Segnaliamo inoltre che Google sta offrendo agli utenti che hanno sottoscritto l’abbonamento a YouTube Premium la possibilità di ottenere Stadia Premiere Edition in maniera completamente gratuita. Al momento la promozione è valida solamente nel Regno Unito ma potete tenere d’occhio questa pagina per sapere se sarà disponibile anche in Italia.

Google Drive apre ai file crittografati

Per quanto riguarda Google Drive, recenti indiscrezioni rilevate da XDA rivelano che la casa di Mountain View sta per aggiungere il supporto per l’apertura dei file crittografati, come dimostrano alcune stringhe di codice scovate nella versione per Android numerata 2.20.441.06.40.

Una di queste menziona la possibilità di aprire i file crittografati direttamente in Drive, un’altra accenna al fatto che si tratta di una funzionalità in arrivo imminente, altre ancora mormorano che sia possibile scaricare e decrittografare tali file.

Dunque, pare che tale funzionalità sia in lavorazione, ma al momento non abbiamo ulteriori notizie da fornirvi in proposito. Con tutta probabilità, ne riparleremo prossimamente.

Migliorare gli algoritmi di Google Foto

Addestrare i propri algoritmi al fine di migliorare Google Foto; è questo l’obiettivo di Big G che sta dietro alla richiesta dell’assistenza dell’utente per etichettare le proprie immagini da zero.

Google chiede che un’insieme di immagini simili siano etichettate allo stesso modo in maniera tale da poter costruire i propri algoritmi sulla base di ciò. La novità in questione si trova nella schermata “Cerca” dell’app, nascosta in una casella in fondo intitolata “Contribuisci a migliorare Google Foto”.

Accettando di voler aiutare Google a comprendere le proprie foto in archivio, si presenta all’utente una scheda in cui toccare e descrivere gli elementi principali contenuti nella foto etichettando il soggetto e quello che gli fa da contorno.

Una volta finito, è possibile provare uno degli altri esercizi di prova: “preferenze di stampa” e “foto di festività”, o scegliere di concludere il tutto toccando su “Finito per ora”.

