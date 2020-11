Google Pixel 4a, da poco nuovamente disponibile sullo store ufficiale di Google, è solo l’ultimo degli smartphone finiti sotto le “grinfie” di JerryRigEverything per il consueto durability test.

Anche il medio gamma economico di Google è quindi stato sottoposto ai test che ne verificano la resistenza alla vita quotidiana. Nel corso del test la scocca in plastica è stata decisamente maltrattata, mettendo in evidenza il posizionamento delle antenne telefoniche nella parte alta e in quella bassa dello smartphone.

Essendo interamente realizzato in plastica è dunque normale che oggetti appuntiti possano lasciare il segno, ma niente di inatteso. Molto buona la risposta del lettore di impronte digitali, che se la cava bene anche con numerosi graffi. E per quanto riguarda gli altri test vi lasciamo direttamente al video, per non togliervi il gusto della visione.

Possiamo solo anticiparvi che pur essendo decisamente più abbordabile degli smartphone più desiderati dagli utenti, è in grado di garantire un’ottima resistenza, e l’assenza di un vetro anche nella parte posteriore, che potrebbe essere vista come un difetto, si rivela in realtà uno dei suoi punti di forza.

Se siete indecisi sull’acquisto vi rimandiamo alla nostra recensione completa, che trovate linkata a fine articolo, subito dopo il video del durability test di Google Pixel 4a.

