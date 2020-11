Fra le tante novità software e hardware che trovano posto all’interno di Huawei Mate 40 Pro, senza ombra di dubbio uno dei miglior smartphone Android in circolazione, la componente fotografica è certamente una di quelle che vale la pena citare.

Tanta ingegneria dietro le lenti fotografiche

Del resto ci sarà un motivo per cui DxOMark ha posto Huawei Mate 40 Pro in cima alla classifica dei migliori smartphone dal punto di vista fotografico, ed in queste ore il colosso cinese cerca di spiegarci alcune delle novità delle fotocamere dal punto di vista ingegneristico.

Un ingegnere Huawei ha infatti spiegato una delle più importanti differenze fra le lenti di Huawei Mate 40 Pro e gli altri smartphone: la forma. Invece di utilizzare lenti sferiche o asferiche, il sensore ultra grandangolare da 20 MP utilizza lenti asimmetriche con una superficie complessa e irregolare.

Il motivo di questa scelta è uno: cercare di tenere a bada la distorsione dovuta alla particolare forma delle lenti nei sensori ultra grandangolari. L’ingegnere Huawei ha inoltre affermato che la compagnia ha investito 2 anni di ricerca e sviluppo anche per ridurre il peso delle lenti, con l’obbiettivo di utilizzare sempre meno elementi ottici all’interno delle lenti riducendo così il peso complessivo degli smartphone.

La nuova tecnologia permette inoltre di fare passare più luce all’interno del sensore, il che garantisce allo smartphone di scattare foto più dettagliate anche in condizioni di scarsa illuminazione. Infine, la compagnia ha in piano di utilizzare le stesse tecnologie anche per le lenti del sensore telescopico, le quali hanno a che fare con un altro tipo di distorsione.

Potrebbe interessarti anche: recensione Huawei Mate 40 Pro