È appena stato presentato (qui se ve lo siete perso), ma Huawei Mate 40 Pro si è già preso la vetta della classifica DxOMark riguardante il comparto fotografico principale e quella per i selfie. Il nuovo smartphone restituisce il primo posto al produttore cinese dopo il sorpasso di Xiaomi Mi 10 Ultra su Huawei P40 Pro (ora rispettivamente al secondo e terzo posto).

Huawei Mate 40 Pro ha la migliore fotocamera per DxOMark

Prima di dare uno sguardo a punteggi e punti di forza riepiloghiamo un attimo il comparto fotografico di Huawei Mate 40 Pro: il nuovo top di gamma dispone di una tripla fotocamera che include sensore principale Ultra Vision Camera da 50 MP con apertura f/1.9 con ottica standard, uno grandangolare da 20 MP e apertura f/1.8 e uno periscopico da 12 MP f/3.4 con zoom ottico 5x (ibrido fino a 10x e digitale fino a 50x) con OIS; frontalmente troviamo invece una selfie-cam grandangolare da 13 MP con apertura f/2.4.

Tutto questo si è guadagnato ben 136 punti nella recensione di DxOMark, un punteggio che consente a Huawei Mate 40 Pro di prendersi il primo posto staccando Xiaomi Mi 10 Ultra e Huawei P40 Pro (comunque non distanti con i loro 133 e 132 punti) nel comparto foto e video. Per quanto riguarda i selfie raggiunge invece i 104 punti, superando il “fratello” Huawei P40 Pro (103) e ASUS ZenFone 7 Pro (101)

Negli scatti e nei video con i sensori posteriori sono stati particolarmente apprezzati l’ampia gamma dinamica (anche con poca luce), il compromesso tra texture e rumore, la velocità e la precisione dell’autofocus, i dettagli con lo zoom, la profondità in modalità bokeh, la stabilizzazione video, il basso livello di rumore e l’accurato bilanciamento di bianco e colori.

Qualche critica invece per lo stretto campo visivo della grandangolare, alcuni artefatti di aliasing, la messa a fuoco con lo zoom, la leggera sottoesposizione e la gamma dinamica limitata in alcune scene definite “impegnative”, la variazione della nitidezza tra alcuni fotogrammi durante il movimento nella registrazione video e l’occasionale effetto ghosting nei video.

Capitolo selfie, Huawei Mate 40 Pro ha raggiunto il primo posto della classifica DxOMark con 104 punti. Bene esposizione e gamma dinamica, così come l’ampia profondità di campo, la messa a fuoco sul viso, il rumore tenuto sotto controllo, il bilanciamento del bianco e la stabilizzazione nei video. Meno bene invece i toni della pelle restituiti in alcune situazioni, le perdite di texture a volte visibili, alcuni errori nella profondità delle foto bokeh, il rumore negli interni e con poca luce e alcuni artefatti per le texture in movimento.

Insomma, come prevedibile il punto di forza di Huawei Mate 40 Pro sembra proprio essere il comparto fotografico, almeno secondo DxOMark. Vi aspettavate un risultato simile? Per consultare le recensioni complete del noto sito potete seguire questo link o recarvi a questo indirizzo.