Ad inizio ottobre Samsung rilasciava la prima beta della One UI 3.0 per la serie Samsung Galaxy S20, qualche settimana dopo disponibile anche per la gamma Samsung Galaxy Note 20. In queste ore, però, la pagina di Samsung Malesia ci permette di farci un’idea più chiara di quando arriverà la tanto attesa versione finale della One UI 3.0.

One UI 3.0 in arrivo da novembre

Secondo quando viene evidenziato dal colosso sudcoreano all’interno della pagina web, si legge che l’aggiornamento alla nuova versione della One UI partirà da “Novembre 2020 o successivamente“, lasciandoci così intendere che la compagnia ha intenzione di replicare quanto avvenuto lo scorso anno con l’update di Android 10 rilasciato a ridosso del mese di dicembre.

Sebbene la compagnia non abbia fatto alcun riferimento specifico all’attuale generazione di smartphone top di gamma, è plausibile che la serie Samsung Galaxy S20 sarà la prima a ricevere l’aggiornamento alla One UI 3.0 con Android 11, evidentemente poi seguita anche dalla serie Samsung Galaxy Note 20.

C’è ovviamente anche posto per gli ex top di gamma come Samsung Galaxy S10 e Samsung Galaxy Note 10, ma è altamente probabile che per questi smartphone bisognerà attendere un po’ di più prima dell’arrivo dell’aggiornamento alla One UI 3.0. forse l’inizio dell’anno nuovo.

