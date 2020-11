La serie Samsung Galaxy S20 riceve un nuovo aggiornamento software dopo quello di qualche settimana fa relativo al comparto fotografico, mentre anche lo smart speaker Samsung Galaxy Home Mini ottiene un piccolo update.

Novità aggiornamento G98XXS5BTJ4 Samsung Galaxy S20

La versione G98XXS5BTJ4 è al momento in fase di rollout in Germania per Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy S20+ e Samsung Galaxy S20 Ultra 5G. Da quel che apprendiamo, il changelog relativo all’aggiornamento fa espressamente riferimento a novità relative alla sicurezza.

Non è chiaro se l’update presenta altre novità che non sono state aggiunte all’interno delle note di rilascio, ma è probabile che il team di sviluppo non abbia aggiunto nulla per via dell’imminente update della One UI 3.0 per Samsung Galaxy S20.

Come aggiornare Samsung Galaxy S20

L’aggiornamento G98XXS5BTJ4 per la serie Samsung Galaxy S20 (il modello Samsung Galaxy S20 Fan Edition è al momento escluso) può essere scaricato tramite il percorso Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa.

Piccolo update per Samsung Galaxy Home Mini

Infine, anche il piccolo smart speaker Samsung Galaxy Home Mini riceve un piccolo update software. Dal quel che apprendiamo, adesso lo speaker munito di Bixby può essere attivato tramite la keyword “Hey Sammy” invece di “Hi Bixby“, una piccola novità che purtroppo non abbiamo modo di provare visto che lo speaker è ancora oggi sola esclusiva della Corea del Sud.