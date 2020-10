LG, Xiaomi e OnePlus rappresentano tre tra le più importanti aziende hi-tech, e quest’oggi abbiamo modo di scoprire in anteprima alcuni dei loro piani per il futuro.

LG ha grandi piani per il 2021

Partendo dall’azienda sudcoreana, si vocifera che LG abbia intenzione di prendere in prestito la tecnologia dei pannelli pieghevoli del ramo TV e portarla anche su mobile. Il primo smartphone che dovrebbe montare la tecnologia, internamente conosciuto come “Project B“, dovrebbe essere il secondo a far parte dell’Explorer Project di cui LG Wing è il capostipite.

Secondo alcune fonti Project B potrebbe essere presentato durante il mese di marzo 2021, con un design che è stato in parte già svelato (o anticipato) dalla stessa azienda durante l’annuncio di LG Wing – potete scoprirne una porzione della silhouette al minuto 32:33 del video sottostante.

Assieme a Project B, la compagnia starebbe anche lavorando ad un vero e proprio top di gamma per il 2021. Indicato con il nome in codice “Rainbow” e atteso per il Q1 2021, lo smartphone dovrebbe montare il processore Qualcomm Snapdragon 875 e rappresentare il futuro della serie “V” di LG.

Xiaomi ha pronto un foldable

Il mercato dei dispositivi foldable è ovviamente capitanato da Samsung e Samsung Galaxy Z Fold2 5G rappresenta l’ultimo modello attualmente in commercio, ma ben presto il colosso sudcoreano potrebbe vedersela con un nuovo competitor: Xiaomi. Infatti, all’interno della closed beta della MIUI 12 rilasciata in Cina, si è scoperto un riferimento ad una stringa isFlodAbleDevice.

Lo smartphone in questione, caratterizzato dal nome in codice “cetus“, dovrebbe essere basato su Android 11, montare un processore Qualcomm e un sensore principale da 108 MP.

OnePlus 9 con Snapdragon 875?

Le ultime informazioni circa OnePlus 9 lo danno come in programma con netto anticipo, ma scavando all’interno del codice dell’APK relativo all’applicazione Impostazioni relativa alla terza beta di OxygenOS 11 per la serie OnePlus 8, si è scoperto che il nuovo top di gamma della casa cinese dovrebbe montare il processore Qualcomm Snapdragon 875.

La “conferma” deriva da una serie di metodi e stringhe in cui sono espressamente citati i processori Qualcomm “msmnile“, “kona” e lo smartphone “lemonade“, ovvero il nome in codice di OnePlus 9.

In copertina LG Wing