La cosa va avanti dalla giornata di ieri, ma pensavamo (soprattutto il sottoscritto mentre configurava il suo fiammante Pixel 5 in preda all’entusiasmo più sfrenato. NdR) che fosse un caso isolato o temporaneo e che non ci fosse bisogno di allarmarsi.

Google Assistant e App Google non funzionano

Invece non è affatto così e Google Assistant e App Google non funzionano e sono down, praticamente inutilizzabili, in Italia da ormai un bel po’ di ore e non pare esserci modo di risolvere la cosa. Ciò, è quasi marginale sottolinearlo, sta causando non pochi problemi a chi si affida ai servizi di Google ogni giorno e in modo particolare a chi si serve di Google Assistant per fare cose e ad App Google per leggere le notizie e fare ricerche.

Il problema, come potete vedere dagli screenshot qui sopra provenienti da un Pixel 5, fa sì che la homepage di App Google sia vuota e non mostri nulla e che Google Assistant sia praticamente offline e inutilizzabile del tutto perché quando si prova ad accedergli viene fuori una schermata che chiede di scaricare dei file aggiuntivi che poi non vengono scaricati e il tutto si conclude con il simpatico messaggio in loop “All’assistente occorrono ulteriori download. Si è verificato un errore. Assicurati di essere online e riprova.” (chiaramente lo smartphone è connesso, sia con Wi-Fi che con connessione mobile).

Abbiamo provato un po’ di operazioni con la speranza di riuscire a cambiare la situazione e risolvere qualcosa, ma il problema sembra legato ai server di Google e a qualche aggiornamento dell’applicazione App Google, al cui interno è contenuto anche Google Assistant. Non c’è modo, ora come ora, di risolvere il problema ed è necessario, purtroppo, aspettare che sia Google a sistemarlo con un update.

La cosa peggiore di tutto questo è che Google Assistant e App Google non funzionano su tantissimi smartphone in circolazione e indipendentemente dal modello, dalla marca e dal sistema operativo in esecuzione (danno problemi anche sui Pixel, pertanto…). Speriamo, e non possiamo fare altro, che il fix arrivi al più presto, anche perché le segnalazioni e le lamentele in Rete e sul Play Store stanno fioccando.

Aggiornamento delle ore 13:00: grazie alle segnalazioni di alcuni di voi, c’è una “pezza” per risolvere il problema e per far tornare operativi Google Assistant e App Google in attesa che arrivi una soluzione definitiva da parte di Google. Nei commenti sottostanti trovate le “pezze” proposte. :)