Quest’oggi, 26 ottobre 2020, dovrebbe essere il giorno in cui OnePlus Nord N10 5G verrà presentato assieme al modello OnePlus Nord N100, il vero protagonista di questa news. Infatti, grazie ad alcune informazioni rilasciate dal leaker Ishan Agarwal e pubblicate da 91mobiles, abbiamo modo di scoprire in anticipo alcune informazioni chiave sul dispositivo di OnePlus a poche ore dal lancio.

OnePlus Nord N100 a circa 199 euro?

Secondo quanto si apprende dall’inedito leak, sembra che OnePlus Nord N100 verrà lanciato al prezzo di 199 euro, euro più euro meno. Il prezzo farebbe riferimento al modello con 4 GB di memoria RAM e 64 GB di memoria interna, la cui disponibilità all’acquisto dovrebbe partire dal prossimo 10 novembre.

Per quanto concerne la scheda tecnica, invece, OnePlus Nord N100 dovrebbe montare un pannello LCD da 6,52 pollici a risoluzione HD+, processore Qualcomm Snapdragon 460, una batteria da 5000 mAh, supporto alla reti 4G, dual SIM, porta USB Type-C e jack audio da 3.5 mm.

La componente fotografica dovrebbe essere basilare: si parla di un sensore selfie da 8 MP e di un modulo posteriore con un sensore principale da 13 MP, sensore macro da 2 MP e sensore bokeh da 2 MP. Infine, OnePlus Nord N100 è atteso con OxygenOS 11 basato su Android 11.

Redmi K30S con Snapdragon 865

Venendo invece a Redmi, l’azienda ha ufficialmente svelato che nella giornata di domani, 27 ottobre 2020, verrà svelato un nuovo smartphone della linea Redmi K30. Il device in questione si chiama Redmi K30S e potrebbe mostrarsi come lo smartphone più economico a montare lo Snapdragon 865.

Infatti, come viene svelato da Wang Teng Thomas, Redmi Product Director, lo smartphone Redmi K30S verrà lanciato con un prezzo pari a circa 2500 yuan, 315 euro al cambio. Secondo molti Redmi K30S non rappresenta un vero e proprio smartphone, ma bensì la versione rebrandizzata di Xiaomi Mi 10T (pratica piuttosto comune per l’azienda) la cui scheda tecnica lo confermerebbe.

Ci si aspetta infatti un hardware con schermo IPS LCD da 6,67 pollici a risoluzione Full HD+ con refresh a 144 Hz, Snapdragon 865, RAM di tipo LPDDR5, storage su formato UFS 3.1, lettore laterale delle impronte digitali, batteria da 5000 mAh con ricarica rapida da 33 W e sistema fotografico con sensore principale da 64 MP (Sony IMX682), lente ultra grandangolare da 13 MP e sensore macro da 5 MP.

In copertina OnePlus Nord