C’è finalmente un nuovo aggiornamento disponibile per Xiaomi Mi 9T, che dopo un bel po’ di mesi di silenzio riceve nuove patch di sicurezza, quelle di ottobre 2020, e qualche piccola novità.

Le novità dell’aggiornamento di Xiaomi Mi 9T

All’interno di un pacchetto di oltre 400 MB (413 per la precisione), Xiaomi introduce sul suo best buy dello scorso anno le nuove patch di sicurezza di ottobre 2020 e poco altro.

Il changelog dell’aggiornamento di Xiaomi Mi 9T parla di alcune novità fra cui il centro di controllo con un layout ora disponibile anche in modalità orizzontale, un’ottimizzazione del sistema generica e qualche correzione di bug, presumibilmente.

Come aggiornare Xiaomi Mi 9T

L’aggiornamento in questione, contraddistinto dalla sigla 12.0.3.0 è già da qualche ora in fase di roll out in Italia. Ragion per cui, dovreste trovare a momenti la notifica relativa.

Per scaricare e installare questo nuovo update non c’è altro da fare che toccare la detta notifica o aprire le impostazioni del telefono, accedere a “Info sistema”, pigiare sulla casella con la versione della MIUI e toccare sul pulsante in basso “Scarica aggiornamento” per avviare la procedura di aggiornamento; tutto qua.

