Manca davvero poco alla presentazione dei nuovi smartphone OnePlus dedicati al mercato statunitense, entrambi appartenenti alla neonata famiglia Nord che sta già riscuotendo ottimi successi di vendita.

In attesa di scoprire tutti i dettagli è il leaker Max J, con un trascorso decisamente affidabile per quanto riguarda le anticipazioni legate a OnePlus, a fornirci alcuni indizi su OnePlus Nord N10 5G. Sono due gli aspetti messi in evidenza dal suo tweet, legati alla colorazione e alla fotocamera posteriore.

Dall’immagine postata da Max J si deduce che almeno una delle varianti di colore sarà in una qualche tonalità di blu, anche se non sappiamo se sarà con finitura a gradiente o in tinta unita. Si tratta indubbiamente di un colore più sobrio rispetto al verde, decisamente appariscente, su cui OnePlus ha insistito tanto quest’anno.

I sensori della fotocamera posteriore invece saranno racchiusi in un elemento rettangolare, con una soluzione molto simile, se non identica, a quella utilizzata sul recentissimo OnePlus 8T e molto diversa da quella vista su OnePlus Nord.

Resta da capire se OnePlus utilizzerà la plastica per contenere i costi e riuscire a vendere il nuovo smartphone a un prezzo inferiore ai 400 dollari, pur offrendo uno schermo con frequenza di refresh a 90 Hz. Tra le altre caratteristiche attese ci sono il chipset Snapdragon 690 di Qualcomm, 6 GB di RAM e una tripla fotocamera posteriore.

L’appuntamento dovrebbe essere fissato per il 26 ottobre, anche se OnePlus ancora non si è pronunciata in merito. Continuate a seguirci per rimanere aggiornati sull’evoluzione della vicenda.

