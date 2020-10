Così come previsto, nei giorni scorsi Huawei ha presentato ufficialmente la serie Huawei Mate 40, che arriverà sul nostro mercato soltanto nella variante Pro, senza dubbio quella più interessante.

Chi sperava di risparmiare un po’ con la versione base deve per il momento rassegnarsi, in quanto in Italia non vi sono informazioni su una sua eventuale commercializzazione.

Huawei Mate 40 ha un prezzo ufficiale di 899 euro, senza dubbio non basso, soprattutto se si considera che ha due mancanze non trascurabili per la fascia in cui viene venduto: ci riferiamo al supporto alla ricarica wireless ed alla protezione da acqua e polvere.

Niente ricarica wireless per Huawei Mate 40

Huawei Mate 40 non supporta la ricarica wireless e ciò rappresenta una sorpresa se si considera che la precedente generazione poteva invece vantare questa feature (con velocità di ricarica a 27 W).

Nemmeno la variante base di Huawei P30 può contare sulla ricarica wireless ma Huawei ha pensato ad un’apposita custodia che consente di sfruttare tale feature, cosa che invece non avviene per Huawei Mate 40 (non pare vi siano custodie di questo tipo, almeno non per il momento).

Purtroppo non è chiaro per quale motivo il colosso cinese abbia deciso di fare un passo indietro per il modello base della nuova generazione di punta del suo portafoglio di smartphone.

Nemmeno la classificazione IP convince del tutto

Un altro aspetto che lascia piuttosto a desiderare è quello relativo alla certificazione IP: la versione base della serie Huawei Mate 40 deve accontentarsi di una classificazione IP53 a fronte di una certificazione IP67/IP68 delle varianti Pro.

Si tratta di una decisione che fa un po’ riflettere, soprattutto se si considera che la principale rivale, Samsung, per le sue serie di punta offre caratteristiche molto simili da questo punto di vista.

Sarà interessante scoprire se tali “lacune” avranno effetti negativi sulle vendite di questo modello nei mercati in cui sarà disponibile.