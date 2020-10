Il controller DualSense che Sony ha scelto di affiancare alla nuovissima PlayStation 5 si aggiunge ufficiosamente alla lista di periferiche sfruttabili con i dispositivi Android e i PC, accanto a quelli di Xbox e Stadia, anche se forse non ne vale la pena.

L’anno delle console vede scontrarsi come sempre le proposte di Sony e Microsoft, stavolta con approcci non esattamente sovrapponibili: da una parte PlayStation 5, dall’altra la coppia Xbox Serie S e X (ecco un confronto). Tra i punti di forza della soluzione di Sony, un posto di rilievo spetta sicuramente al nuovo controller DualSense.

DualSense con Android e PC: sì, ma…

Adesso, grazie al noto youtuber Austin Evans, abbiamo la conferma che il controller DualSense è in grado di connettersi sia ai dispositivi Android che ai PC. Nel video dedicato a questo straordinario accessorio, lo youtuber non si limita a mostrarne in modo dettagliato il design – si veda la texture sul retro –, ma lo mostra anche in funzione in abbinamento (cablato) ad un Surface Laptop Go di Microsoft (al minuto 6:20 circa del video).

Pochi secondi più tardi, inoltre, Evans mostra anche DualSense connesso senza fili – più precisamente via Bluetooth – al suo Google Pixel 5 e poco più tardi lo usa per controllare un gioco tramite Xbox Game Streaming di Microsoft.

Naturalmente il Bluetooth non è esattamente la soluzione ideale sul piano della latenza e della mappatura dei tasti. Inoltre, è vero che il controller funziona, ma nessuna delle funzioni che rendono DualSense così esclusivo – come il feedback aptico e i trigger adattivi – risulta sfruttabile su Android o su PC. Insomma, una vittoria a metà.

Altri esperimenti di accoppiamento non vanno invece a buon fine: neppure altre console come PlayStation 4 Pro e Xbox Serie X riescono a sfruttare le potenzialità del controller DualSense di Sony. Per la prima, un aggiornamento firmware potrebbe risolvere il problema, per la seconda è alquanto improbabile un supporto futuro.

State aspettando con impazienza il lancio di Sony PlayStation 5? Ditecelo nei commenti.