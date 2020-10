Samsung Galaxy Z Fold2 5G è stato presentato in piena estate – avete già letto la nostra recensione su Samsung Galaxy Z Fold2 5G? – ma si pensa già a quali potrebbero essere le novità presenti sul nuovo modello, ipoteticamente etichettato come Samsung Galaxy Z Fold 3.

S Pen in arrivo su Galaxy Z Fold 3?

Secondo un nuovo rumor, sembra che la compagnia sudcoreana sia intenzionata a portare sul nuovo modello tutto ciò che non è riuscita ad integrare su quello presentato ad agosto. Ovviamente si parla del supporto alla S Pen, l’unica vera pecca del modello del 2020, rimossa durante la fase di sviluppo in quanto il display UTG non era abbastanza robusto da sopportare la pressione della punta della stylus di Samsung.

Le ultime informazioni indicano che Samsung starebbe lavorando ad un nuovo pannello UTG con uno spessore 2 volte maggiore a quello integrato sul modello Samsung Galaxy Z Fold2 5G. Di fianco a questa novità, l’azienda starebbe inoltre testando due tecnologie differenti di digitalizzatore per l’S Pen. I modelli Samsung Galaxy Note utilizzando un digitalizzatore EMR (Electro Magnetic Resonance), ma sembra che sia incompatibile con i display pieghevoli.

Per tale motivo gli ingegneri Samsung starebbero testando l’integrazione del digitalizzatore AES, generalmente in grado di offrire performance migliori a scapito dei costi di produzione.

Si parla di un nuovo device Galaxy F

Un nuovo rumor sulla serie Samsung Galaxy F indica che l’azienda abbia in cantiere il modello con codice prodotto SM-F127G. Purtroppo non si sa molto su questo dispositivo, se non che potrebbe arrivare sul mercato con il nome di Samsung Galaxy F12 o Samsung Galaxy F12s.

Dalle poche informazioni disponibili si tratterebbe di un terminale di fascia bassa, la cui commercializzazione potrebbe essere limitata all’India.

In copertina Samsung Galaxy Fold2 5G