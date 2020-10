Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G rappresenta la punta di diamante degli smartphone Samsung per la seconda metà del 2020, ma sembra che diversi utenti stiano sperimentando un bug piuttosto fastidioso quando si cerca di utilizzare Google Pay sull’ultima creazione di Samsung.

Impossibile completare il pagamento

Infatti, come viene sottolineato qui, qui, e anche qui, sembra che il sistema di pagamenti contactless di Google smetta di funzionare sul terminale di Samsung quando si cerca di concludere un pagamento. Gli utenti sottolineano di essere riusciti a scaricare correttamente l’app da Google Play Store, di aggiungere le carte di credito e di impostarlo anche come sistema di pagamento predefinito – ricordiamo che questo smartphone, così come molti altri, dispone di Samsung Pay -, ma incappano in un errore non appena si tenta di pagare.

Dalle informazioni condivise in rete e anche dai colleghi di Android Police, sembra che il problema interessi sia la versione con processore Snapdragon che Exynos, e che il riavvio del telefono o il ripristino alle impostazioni di fabbrica non sembra avere l’effetto sperato. Alcuni utenti sono riusciti a risolvere il problema cambiando posizione della SIM sui modelli dual SIM, possibilmente bypassando quello che sembrerebbe essere un problema relativo al software di gestione delle SIM.

Ci teniamo a precisare che il terminale presente in redazione non ha mai mostrato alcun problema di sorta, pertanto siamo portati a credere che si tratti di un bug piuttosto isolato.

Vi è capitato di incappare in questo stesso bug con Google Pay? Fatecelo sapere nei commenti qui in basso.