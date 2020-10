Domani, 22 ottobre 2020, la serie Huawei Mate 40 verrà finalmente svelata, ma in queste ore una svista da parte di Amazon Germania ci permette di conoscere in anticipo il prezzo di Huawei Mate 40 Pro. Il terminale, come c’era da aspettarselo, si posiziona ad un prezzo da vero top di gamma e pace per chi invece sperava in un listino prezzi più accessibile.

Si pare da ben 1199 euro

Infatti, com’è possibile notare dalla pagina di Amazon Germania pubblicata da Roland Quandt su Twitter, Huawei Mate 40 Pro viene indicato al prezzo di 1199 euro nella variante 8 GB + 256 GB con disponibilità fissata al giorno 9 novembre 2020.

Dalla pagina abbiamo inoltre conferma di alcune informazioni circa la scheda tecnica di Huawei Mate 40 Pro, come ad esempio la presenza di un modulo batteria da 4400 mAh con supporto alla ricarica rapida SuperCharge da 66 W, fotocamera con sensore principale da 50 MP, display OLED da 6,76 pollici, 8 GB di RAM con 256 GB di storage e ovviamente Android 10 senza Google Play Store. La scheda tecnica completa di Huawei Mate 40 Pro fa inoltre riferimento alla probabile presenza del processore Kirin 9000 e supporto alla connettività 5G.

Cosa ne pensate del prezzo di Huawei Mate 40 Pro su Amazon? Pensate che sarà anche questo il prezzo per l’Italia?

Potrebbe interessarti anche: download wallpaper Huawei Mate 40